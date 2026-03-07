Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Катар предлагает в аренду 10 танкеров для СПГ

Это происходит на фоне перебоев с производством, сообщает агентство.

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Катар предлагает в аренду уже 10 газовых танкеров, зафрахтованных для перевозки продукции Qatar Energy, после приостановки производства сжиженного природного газа (СПГ) на заводе в городе Рас-Лаффан и на фоне перекрытия судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

6 марта в аренду предлагалось лишь два газовоза. Согласно данным сервиса для отслеживания судов, все десять танкеров находятся у западного побережья Африки.

Катар входит в тройку крупнейших в мире экспортеров СПГ. На севере страны примерно в 80 км от Дохи расположен промышленный кластер Рас-Лаффан, где сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке газа. Инфраструктура комплекса включает 14 линий СПГ общей мощностью около 77 млн тонн в год.

Ранее Qatar Energy сообщила о приостановке производства СПГ и сопутствующих продуктов в связи с атакой на ее промышленные объекты в городах Рас-Лаффан и Месаид. По данным Минобороны Катара, эти объекты подверглись ударам беспилотников, запущенных с территории Ирана. 3 марта корпорация объявила о временном прекращении производства некоторых продуктов переработки, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше