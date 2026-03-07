Bloomberg: Катар предлагает в аренду 10 танкеров для СПГ

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Катар предлагает в аренду уже 10 газовых танкеров, зафрахтованных для перевозки продукции Qatar Energy, после приостановки производства сжиженного природного газа (СПГ) на заводе в городе Рас-Лаффан и на фоне перекрытия судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
6 марта в аренду предлагалось лишь два газовоза. Согласно данным сервиса для отслеживания судов, все десять танкеров находятся у западного побережья Африки.
Катар входит в тройку крупнейших в мире экспортеров СПГ. На севере страны примерно в 80 км от Дохи расположен промышленный кластер Рас-Лаффан, где сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке газа. Инфраструктура комплекса включает 14 линий СПГ общей мощностью около 77 млн тонн в год.
Ранее Qatar Energy сообщила о приостановке производства СПГ и сопутствующих продуктов в связи с атакой на ее промышленные объекты в городах Рас-Лаффан и Месаид. По данным Минобороны Катара, эти объекты подверглись ударам беспилотников, запущенных с территории Ирана. 3 марта корпорация объявила о временном прекращении производства некоторых продуктов переработки, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие.