Иран приостановил закупку зерна из Новосибирска

Это связано с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако эту часть экспорта для России может восполнить Китай.

Третья по величине страна-покупатель российского зерна на Ближнем Востоке внезапно остановила закупки. Сообщения агентства указывают на начало корректировки спроса со стороны Ирана, что может повлечь дистанционное влияние на поставки из региона и на динамику цен. Об этом со ссылкой на Reuters пишет «Atas.info».

Источники агентства отмечают, что сигнал об изменении спроса появился впервые и может отражать более широкий спектр факторов, включая финансовые ограничения, валютные колебания и пересмотр региональной политики закупок. Пока что не зафиксировано полного прекращения импортной активности, но наблюдается признак паузы в сделках и перераспределение объемов среди поставщиков.

Для Новосибирской области это может означать снижение объёмов экспорта зерна в ближайшие недели и необходимость адаптации логистических цепочек. Взаимосвязанные риски включают возможное влияние на графики поставок, формирование цен и рентабельность поставщиков, а также требования к контрактам и платежам. О дальнейших шагах и конкретных цифрах по сделкам станет известно по мере поступления новой информации.

