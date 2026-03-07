Иран приостановил закупку зерна из Новосибирска

Для Новосибирской области это может означать снижение объёмов экспорта зерна в ближайшие недели и необходимость адаптации логистических цепочек. Взаимосвязанные риски включают возможное влияние на графики поставок, формирование цен и рентабельность поставщиков, а также требования к контрактам и платежам. О дальнейших шагах и конкретных цифрах по сделкам станет известно по мере поступления новой информации.