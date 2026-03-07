Ричмонд
Рыбе из Владивостока открыли путь в Бразилию

Рыбный порт рассчитывает добавить южноамериканскую страну в экспортный список.

Источник: PrimaMedia.ru

«Владивостокский морской рыбный порт» («Владморрыбпорт») прошел аттестацию министерства сельского хозяйства Бразилии (MAPA) и получил разрешение этого ведомства на поставки рыбопродукции в эту южноамериканскую страну, сообщает ИА PrimaMedia.

Бразилия считается перспективным импортером рыбы с Дальнего Востока, в первую очередь минтая.

«Владморрыбпорт» в 2025 году перевалил 340 тыс. тонн рыбопродукции. При этом мощности стивидора позволяют переваливать до 620 тыс. тонн в год.

В настоящее время через порт ведутся экспортные поставки в Китай, Южную Корею, Японию, Вьетнам, Нигерию, Канаду и другие страны.

Основным акционером «Владморрыбпорта» являются ООО «Геотэкс» (Москва), которому принадлежат 51,9% уставного капитала, и бывший генеральный директор «Владморрыбпорта» Александр Евдокимов, владеющий 47,7%.

