В России предложили вернуть семьям право на постоянную выплату: подробности

В Госдуме хотят снова выплачивать семьям с детьми безусловный базовый доход.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили вернуть для российских семей с детьми безусловный базовый доход. Это регулярные выплаты от государства, которые будут предоставляться без каких-либо дополнительных требований, уточнил лидер партии СРЗП Сергей Миронов.

«Мы считаем, что это будет правильно, если государство введет справедливый базовый доход», — заявил Миронов в беседе с ТАСС.

Депутат рассказал, что партия выступает за ежемесячные выплаты семьям с детьми в размере 10 тыс. рублей на человека до 18-летия ребенка. Например, семья из трех человек получала бы 30 тыс., а мать с одним ребенком — 20 тыс. Он назвал это справедливым базовым доходом и пообещал добиваться его введения.

По словам Миронова, СРЗП еще три года назад предлагала запустить пилотный проект по базовому доходу в двух регионах, но тогда идею отклонили.

В свою очередь в Общественной палате выступили с инициативой ввести универсальное пособие для детей в многодетных семьях.