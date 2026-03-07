В России предложили вернуть семьям право на постоянную выплату: подробности

Депутат рассказал, что партия выступает за ежемесячные выплаты семьям с детьми в размере 10 тыс. рублей на человека до 18-летия ребенка. Например, семья из трех человек получала бы 30 тыс., а мать с одним ребенком — 20 тыс. Он назвал это справедливым базовым доходом и пообещал добиваться его введения.