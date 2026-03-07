Средняя зарплата превысила 200 тысяч в пяти регионах России: где платят больше всего

Число российских регионов со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей выросло. Если в декабре 2024 года их было четыре, то через год, по подсчетам РИА Новости, стало пять.
В пятерку регионов с самой высокой средней зарплатой — свыше 200 тыс. рублей — в декабре 2025 года вошли Москва, Чукотка, Магаданская область, ЯНАО и Камчатка. Как подсчитало РИА Новости, Камчатка стала новичком в этом рейтинге, вытеснив предыдущего участника топ-5.
В годовом исчислении только один регион стабильно удерживает зарплату выше 200 тыс. — это Чукотка со средним показателем 214,6 тыс. руб. Примечательно, что еще год назад он был почти на 30 тыс. ниже и составлял 185 тыс.
Как ранее сообщал Росстат, размер средней начисленной зарплаты в России в 2025 году составил 100 360 рублей. При этом в сферах финансов, нефтегаза и IT зарплаты выросли меньше всего.