Пенсии жителей Новосибирской области в 2026 году вырастут дважды

«Теперь работающие пенсионеры могут рассчитывать на ежегодное повышение без необходимости расторжения трудового договора. Индексация будет применяться не к текущим выплатам, а к более высокой расчётной величине пенсии. Эта сумма формируется на лицевом счёте пенсионера и учитывает все индексации, которые он пропустил за годы работы. Например, если работающий пенсионер получает 19 тысяч рублей, а с учётом всех предыдущих повышений его пенсия должна составлять 28 тысяч рублей, то прибавка будет рассчитываться именно от этой условной базы», — объяснил управляющий отделением СФР Александр Терепа.