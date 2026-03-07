Пенсии жителей Новосибирской области в 2026 году вырастут дважды

Первая волна уже состоялась в январе, когда страховые пенсии увеличились на 7,6% как для работающих, так и для неработающих граждан.
Вторая волна запланирована на апрель и коснётся получателей социальных пенсий, о чём сообщили в пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области.
«Теперь работающие пенсионеры могут рассчитывать на ежегодное повышение без необходимости расторжения трудового договора. Индексация будет применяться не к текущим выплатам, а к более высокой расчётной величине пенсии. Эта сумма формируется на лицевом счёте пенсионера и учитывает все индексации, которые он пропустил за годы работы. Например, если работающий пенсионер получает 19 тысяч рублей, а с учётом всех предыдущих повышений его пенсия должна составлять 28 тысяч рублей, то прибавка будет рассчитываться именно от этой условной базы», — объяснил управляющий отделением СФР Александр Терепа.
После окончательного увольнения пенсионера его выплаты будут автоматически пересчитаны с добавлением всех пропущенных коэффициентов, без необходимости подачи заявления. Социальные пенсии с 1 апреля увеличатся как минимум на 6,8%.