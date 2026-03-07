Реальные зарплаты в Татарстане за 2025 год выросли на 9,7%

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе — декабре 2025-го составила 90 515,0 рубля. Она увеличилась на 20,0% по сравнению с предшествующим годом.
Вместе с тем в отдельно взятом декабре реальная зарплата татарстанцев выросла на 6,5% год к году. По сравнению с ноябрем она увеличилась на 25,8% — скорее всего, из-за эффекта новогодних премий.
В свою очередь номинальная зарплата жителей республики в декабре увеличилась на 13,6% в годовом выражении и на 26,4% — в месячном.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в тройку регионов с наибольшим ростом зарплат в России.