Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ за февраль лид ок

Если в квитанции за ЖКУ на февраль указан срок оплаты «до 10 марта», не стоит паниковать. По словам эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, платить можно до 15 числа, при этом об опечатке следует сообщить в УК.
«Не паникуйте, если вы видите в квитанции “Просим оплатить счет до 10 марта”. Юридически вы уже имеете право платить до 15-го», — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.
С марта изменились сроки оплаты ЖКУ. Как пояснил Бондарь, теперь квитанции обязаны разносить до 5-го числа, а заплатить за услуги прошлого месяца нужно успеть до 15-го.
Бондарь также напомнил, что по закону пени начисляются лишь при просрочке. При этом он подчеркнул, что теперь для всей страны установлен единый срок внесения платы за ЖКУ.
Кроме этого, с 1 марта в РФ также начал действие закон о защите русского языка, который подразумевает переименование вывесок на русский язык.