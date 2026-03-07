В «Опорах России» рассказали о предпочтениях предпринимательниц на 8 Марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Среди женщин-предпринимателей 43% не против получить в качестве подарка на 8 Марта сертификат на чекап, свидетельствуют данные опроса комитета по лабораторной диагностике в медицине московского отделения «Опоры России».
«Подарки про здоровье» становятся социально одобряемым выбором. 43% женщин признались, что не против получить в подарок сертификат на медицинский чекап. Среди мужчин такой вариант поддержали 31% опрошенных", — говорится в материалах.
Среди причин выбора такого подарка опрашиваемые назвали экономию времени, контроль рисков и ориентацию на здоровый образ жизни.
Также опрос показал, что 65% женщин согласны выделить на подобный подарок близкому человеку от 5 до 10 тыс. рублей. В то же время по данным опроса, 23% мужчин готовы потратить на подарок в качестве сертификата в клинику от 10 до 20 тыс. рублей, а 7% опрошенных заявили, что могут выделить еще большую сумму — от 20 до 30 тыс. рублей.
Эксперты выяснили, что в рейтинге программ для проверки здоровья в первую очередь мужчины выбрали кардиологический чекап. На втором месте — урологический профиль, на третьем — онкоскрининг. Кроме того, среди ответов также популярным стал выбор чекапа «Хроническая усталость и стресс».
«Женщины чаще всего отмечали гинекологический профиль. На втором месте — онкологический чекап, на третьем — эстетика, дамы хотят проверить состояние кожи и волос», — говорится в материалах.
О росте популярности чекапов.
При этом отмечается, что тренд на превентивную медицину подтверждают и данные отрасли лабораторной диагностики. «По итогам 2025 года оборот диагностического рынка в России вырос на 13% и достиг 321 млрд руб. Ключевыми драйверами роста стали повышение среднего чека, смещение спроса в сторону комплексных, генетических и молекулярных исследований и рост популярности профилактических чекапов», — говорится в материалах.
«Предприниматели умеют считать риски. Чекап — это такой же аудит, только для организма. Инвестиции в здоровье всегда окупаются — временем, энергией и качеством жизни. И, возможно, уже в ближайшие годы сертификат на чекап на праздник будет восприниматься так же естественно, как цветы или парфюм», — сказала председатель комиссии по лабораторной диагностике в здравоохранении московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева.
В опросе приняли участие 1123 представителей малого и среднего бизнеса России (собственники компаний, топ-менеджмент, индивидуальные предприниматели).