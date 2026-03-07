В «Опорах России» рассказали о предпочтениях предпринимательниц на 8 Марта

Также опрос показал, что 65% женщин согласны выделить на подобный подарок близкому человеку от 5 до 10 тыс. рублей. В то же время по данным опроса, 23% мужчин готовы потратить на подарок в качестве сертификата в клинику от 10 до 20 тыс. рублей, а 7% опрошенных заявили, что могут выделить еще большую сумму — от 20 до 30 тыс. рублей.