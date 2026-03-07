Пустыри у Затонского моста в Уфе застроят высотками

Согласно проекту, естественный перепад высот на этой территории, который всегда был проблемой, превратят в преимущество. В квартале появится фуникулер, который соединит верхние террасы жилых комплексов с прогулочными аллеями нового парка. Это сделает общественные пространства доступными для маломобильных групп населения и мам с колясками.