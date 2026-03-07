Пустыри у Затонского моста в Уфе застроят высотками

Администрация Уфы утвердила проект планировки крупного квартала в границах улиц Кировоградской, Пархоменко, Города Галле и Крупской. Проект предусматривает строительство четырех жилых комплексов высотой до 31 этажа, школы, детского сада и оздоровительного комплекса, сообщили в Главархитектуре.
Все это расположат на площади 31,6 га, где сейчас преобладают овраги и ветхие постройки.
Согласно проекту, естественный перепад высот на этой территории, который всегда был проблемой, превратят в преимущество. В квартале появится фуникулер, который соединит верхние террасы жилых комплексов с прогулочными аллеями нового парка. Это сделает общественные пространства доступными для маломобильных групп населения и мам с колясками.
Помимо транспортной доступности, проект решает и острый вопрос социальной нагрузки. В квартале спроектировали школу на 1500 мест и детский сад на 410 мест. Также здесь появится спортивно-оздоровительный комплекс.
Общий объем нового жилья составит более 165 тысяч квадратных метров. Также предусмотрены более 2,7 тысячи парковочных мест: как подземных, так и наземных.
Подготовка территории начнется с расчистки участков. До 2032 года под снос пойдут ветхие дома и старые складские базы на Пароходской, Цюрупы и Собинова. Полностью завершить завершить стройку планируется к 2044 году.