Казахстан нарастил поставки подсолнечного масла в Китай

«Результат мы получили в первом же месяце, так выполнение среднемесячного плана отгрузок в направлении КНР превышает 90% с начала 2024 года. Считаю это хорошим и важным достижением, которое позволило добиться стабильности в поставках масложировой продукции на экспорт в Китай, один из основных рынков сбыта. Постоянные отгрузки на рынок Китая позволяют удерживать экспортные цены на высоком и конкурентном уровне, поддерживая закупочные цены на сельхозпродукцию для отечественных фермеров», — добавил Буженица.