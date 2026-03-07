Казахстан нарастил поставки подсолнечного масла в Китай

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Казахстанские маслозаводы значительно нарастили поставки масложировой продукции в Китай, сообщает КТЖ.
По итогам 2025 года республика поднялась на второе место по поставке подсолнечного масла в КНР с долей 36%. За весь 2025 год экспорт казахстанской масложировой продукции в Китай увеличился на 44% до 440 тыс. тонн, а выручка поднялась — на 37% до $312 млн.
Как рассказал коммерческий директор маслозавода ТОО «Qazaq-Astyk Group» Александр Буженица, с 2024 года в пилотном режиме запустили механизм согласования планов по отгрузке растительных масел в ЖД-цистернах через погранпереход «Достык-Алашанькоу». Это исключило заявки трейдерских и экспедиторских компаний, которые не имели никакого отношения к производству масла.
«При старом механизме исполнение согласованных планов на отгрузку масла в направлении Китая по месяцу не превышало и 40%. Маслозаводы ежемесячно подавали планы, однако АО “НК “КТЖ” мог согласовать только часть объема по причине большого количества заявок, превышающих пропускную способность погранперехода”, — сообщил Буженица.
К тому же, на рынке спекулировали рейдерские и экспедиторские компании. У них не было на руках контракта и объема масла и вагонов, при этом, они забирали слоты у реальных производителей, отметил он.
«Подобные манипуляции приводили к образованию посреднического звена по экспорту масла, то есть трейдер или экспедитор, имея согласованный план предлагал стать посредником между производителем и импортером из Китая», — рассказал Александр Буженица.
А КТЖ равномерно распределял количество вагонов между отправителями грузов в электронном виде и согласно поданным заявкам, подчеркнул он.
«По сути, это была кормушка для посреднических компаний, благодаря которой они зарабатывали. Важно также отметить, что электронное согласование по всем заявителям без разбора приводило к искусственному завышению планов отгрузок, которые распределялись с учетом количества вагонов, указанных в заявке. Подобная система не устраивала никого из перерабатывающих предприятий», — поделился Буженица.
Так и появился план по исключению заявителей, которые не имели отношения к масложировой отрасли, и оставить реальных производителей, готовых в срок и по контракту отгружать продукцию.
«Результат мы получили в первом же месяце, так выполнение среднемесячного плана отгрузок в направлении КНР превышает 90% с начала 2024 года. Считаю это хорошим и важным достижением, которое позволило добиться стабильности в поставках масложировой продукции на экспорт в Китай, один из основных рынков сбыта. Постоянные отгрузки на рынок Китая позволяют удерживать экспортные цены на высоком и конкурентном уровне, поддерживая закупочные цены на сельхозпродукцию для отечественных фермеров», — добавил Буженица.
Также в марте 2026 года Ассоциация производителей совместно с КТЖ запустили в пилотном режиме согласование планов уже по экспорту гранулированного подсолнечного шрота в зерновозах в направлении Китая на основе уже проверенного механизма отправки растительного масла.