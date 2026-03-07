Волгоградцы массово ставят самозапреты на оформление кредитов

Подавляющее большинство волгоградцев устанавливали самозапрет через портал Госуслуг — таких 13,1 тысячи. В МФЦ по этому поводу обращались 2,6 тысяч. В целом по стране портал Госуслуг с данной целью посетили 967,4 тысячи россиян — на 7,6% больше, чем в январе. В МФЦ побывали 162,6 тысяч человек — на 31,7% больше, чем в первый месяц года.