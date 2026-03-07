Волгоградцы массово ставят самозапреты на оформление кредитов

Волгоградцы, как и другие россияне, активно ставят самозапреты на оформление кредитов. Всего за февраль в стране их было установлено 1,13 млн. В Волгоградской области — 15,7 тысяч. Регион по этому показателю на 21 месте.
Подавляющее большинство волгоградцев устанавливали самозапрет через портал Госуслуг — таких 13,1 тысячи. В МФЦ по этому поводу обращались 2,6 тысяч. В целом по стране портал Госуслуг с данной целью посетили 967,4 тысячи россиян — на 7,6% больше, чем в январе. В МФЦ побывали 162,6 тысяч человек — на 31,7% больше, чем в первый месяц года.
В числе лидеров по самозапретам на оформление кредитов — жители Москвы (98,2 тыс.) и Московской области (63,3 тыс.), Санкт-Петербурга и Башкортостана. Причем в этой республике в феврале случился настоящий прорыв — здесь число спасающихся таким образом от мошенников выросло за месяц на 19,5%, до 44,5 тысяч человек.
Всего по данным на 28 февраля, самозапреты у России установили 18,85 млн человек, подсчитали специалисты Национального бюро кредитных историй. Сняли после установления с марта 2025 года 1,13 млн.
