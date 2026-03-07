На ремонт дорог в Казани направят 5 млрд рублей

Наибольшее количество объектов отремонтируют в Вахитовском и Приволжском районах — здесь в список попали 16 участков. Среди них Большое Казанское кольцо от улицы Юлиуса Фучика до Сафиуллина (1,4 км), улица Нариманова (1 км), Сары Садыковой (1,3 км) и Кул Гали (1,6 км). Также обновят улицы Газовую, Профессора Камая, Карбышева, Владимира Кулагина, Лесгафта, Модельную, Сыртлановой, Тульскую и Щапова. Кроме того, на улице Павлюхина приведут в порядок отрезок в 0,5 км, а на Спартаковской и Шаляпина отремонтируют тротуары.