Предприятия Петербурга получат 60 млн рублей на создание мест для инвалидов

В 2026 году предприятия Петербурга получат 60 миллионов рублей на создание рабочих мест на инвалидов. Соответствующее постановление о предоставлении субсидий подписал губернатор Александр Беглов, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.
— Финансирование призвано стимулировать организации создавать дополнительные рабочие места для трудоустройства инвалидов. Ожидается, что в результате должны появиться полноценные рабочие места, имеющие современное оборудование и оснастку. При этом зарплата обязана быть не ниже МРОТ, установленного в Северной столице, — пояснили в администрации города.
Однако субсидии получат не все, а победители соответствующего конкурса. Их выберут среди тех, кто обеспечивает наилучшие условия создания и обновления рабочих мест для инвалидов, а также их профессиональную подготовку.
В Смольном поделились любопытной статистикой. За последние три года в Петербурге открыли и модернизировали порядка 673 рабочих мест для инвалидов.