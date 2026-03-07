Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кувейт решил снизить добычу и переработку нефти из-за атак Ирана

В Kuwait Petroleum Corporation назвали решение о сокращении добычи и переработки нефти превентивной мерой.

Источник: Аргументы и факты

Государственная нефтяная компания Кувейта Kuwait Petroleum Corporation (KPC) заявила о сокращении добычи и переработки сырой нефти в связи с ударами Ирана.

В сообщении компании в соцсети Х* принятое решение названо превентивной мерой.

«KPC подчеркивает, что данная корректировка носит исключительно предупредительный характер и будет пересматриваться по мере развития ситуации», — говорится в публикации.

В компании заявили о готовности восстановить объемы производства, как только позволят условия.

Напомним, накануне в западных СМИ появилась информация о начатом властями Кувейта сокращении добычи нефти на ряде месторождений в связи с исчерпанием возможностей для ее хранения.

Сообщалось об обсуждении в Кувейте дальнейшего сокращения добычи и переработки нефти до уровня, необходимого только для внутреннего потребления.

Ранее стало известно, что у берегов Кувейта прогремел взрыв на одном из судов, после чего началась утечка нефти.

* Соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше