Кувейт решил снизить добычу и переработку нефти из-за атак Ирана

Государственная нефтяная компания Кувейта Kuwait Petroleum Corporation (KPC) заявила о сокращении добычи и переработки сырой нефти в связи с ударами Ирана.
В сообщении компании в соцсети Х* принятое решение названо превентивной мерой.
«KPC подчеркивает, что данная корректировка носит исключительно предупредительный характер и будет пересматриваться по мере развития ситуации», — говорится в публикации.
В компании заявили о готовности восстановить объемы производства, как только позволят условия.
Напомним, накануне в западных СМИ появилась информация о начатом властями Кувейта сокращении добычи нефти на ряде месторождений в связи с исчерпанием возможностей для ее хранения.
Сообщалось об обсуждении в Кувейте дальнейшего сокращения добычи и переработки нефти до уровня, необходимого только для внутреннего потребления.
Ранее стало известно, что у берегов Кувейта прогремел взрыв на одном из судов, после чего началась утечка нефти.
