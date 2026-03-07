Ричмонд
«Масштабный инфляционный шок»: Дмитриев опубликовал красноречивые графики

Дмитриев: В мире начинается масштабный инфляционный шок.

Источник: Комсомольская правда

В мире начинается масштабный инфляционный ценовой шок. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Дмитриев опубликовал красноречивые графики.

Дмитриев также приложил к публикации снимки с графиками, на которых отражена динамика цен на сырьевые товары в мире. Она влияет на рост стоимости ряда ресурсов, включая нефть, газ, удобрения, а также различные услуги.

Ранее KP.RU сообщал, что дорогая энергия ставит под сомнение будущую конкурентоспособность Европы. По словам главы РФПИ, высокие цены уже убивают промышленность стран Евросоюза и оказывают серьезное давление на экономику региона.

