«Масштабный инфляционный шок»: Дмитриев опубликовал красноречивые графики

В мире начинается масштабный инфляционный ценовой шок. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.
Дмитриев опубликовал красноречивые графики.
Дмитриев также приложил к публикации снимки с графиками, на которых отражена динамика цен на сырьевые товары в мире. Она влияет на рост стоимости ряда ресурсов, включая нефть, газ, удобрения, а также различные услуги.
Ранее KP.RU сообщал, что дорогая энергия ставит под сомнение будущую конкурентоспособность Европы. По словам главы РФПИ, высокие цены уже убивают промышленность стран Евросоюза и оказывают серьезное давление на экономику региона.