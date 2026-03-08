Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 8 марта

Национальным банком установлены курсы валют на 8 марта, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 8 марта, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9013 белорусского рубля, 1 евро — 3,3722 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7365 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 6 марта, и субботу, 7 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились и в воскресенье, 8 марта.
