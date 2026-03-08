РЖД перезапускают пассажирский поезд Забайкальск — Маньчжурия 8 марта

По понедельникам и пятницам беспересадочный вагон № 18 будет отправляться из Иркутска в составе поезда № 328/327 до Забайкальска. Общее время в дороге от Иркутска до Маньчжурии составит 1 день 13 часов 15 минут. Из Читы беспересадочный вагон будет курсировать по вторникам и субботам.