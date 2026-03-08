РЖД перезапускают пассажирский поезд Забайкальск — Маньчжурия 8 марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Российские железные дороги» (РЖД) 8 марта возобновляют движение международного пассажирского поезда из Забайкальска в город Маньчжурия на северо-востоке КНР после длительного перерыва, сообщили в холдинге.
Поезд № 354/353 Забайкальск — Маньчжурия будет ходить дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути займет 25 минут. Из Иркутска и Читы организованы беспересадочные вагоны, которые будут следовать в составе этого поезда через государственную границу.
По понедельникам и пятницам беспересадочный вагон № 18 будет отправляться из Иркутска в составе поезда № 328/327 до Забайкальска. Общее время в дороге от Иркутска до Маньчжурии составит 1 день 13 часов 15 минут. Из Читы беспересадочный вагон будет курсировать по вторникам и субботам.
С 15 сентября 2025 года Китай ввел безвизовый режим для граждан РФ.
Железнодорожное пассажирское сообщение через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса.