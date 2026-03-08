В Приморье планируют создать овощеводческий комплекс на 100 гектаров

Компания «РОСТОК-ДВ» собирается запустить в Октябрьском районе Приморья крупный овощеводческий комплекс на участке более 100 гектаров, рассчитанный примерно на 3,6 тысячи тонн продукции в год. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в проект вложат около 62 миллионов рублей и создадут 250 рабочих мест. В КРДВ уточняют, что первый урожай компания рассчитывает собрать в 2027 году.
В корпорации сообщают, что резидент свободного порта Владивосток будет выращивать овощи, зелень, рассаду, а также семечковые и ягодные культуры в открытом грунте и в теплицах на территории Октябрьского района, при этом участок под проектом превысит 100 гектаров, а тепличный блок позволит хозяйству работать круглый год.
Генеральный директор ООО «РОСТОК-ДВ» Владимир Лигай рассказал, что в хозяйстве появятся рабочие места для сотрудников, которые будут заниматься обработкой, сбором, сортировкой и упаковкой продукции; по его словам, персоналу намерены предоставить необходимый инвентарь, современную сельхозтехнику, грузовой и легковой транспорт, включая микроавтобусы для доставки людей на смену. Лигай также отметил, что на комплексе планируют организовать питание: на месте будут работать повара, которые обеспечат коллектив полноценными обедами.
Согласно проекту, на территории хозяйства собираются установить 15 теплиц площадью по 1200 квадратных метров каждая, оборудовав их системами полива, освещения и тепловыми датчиками; в КРДВ поясняют, что восемь теплиц инвестор намерен смонтировать в 2026 году, еще семь — в 2027‑м. По оценке корпорации, сочетание открытого и закрытого грунта должно помочь поддерживать стабильные поставки овощей и зелени на местный рынок даже зимой.