В Приморье планируют создать овощеводческий комплекс на 100 гектаров

Согласно проекту, на территории хозяйства собираются установить 15 теплиц площадью по 1200 квадратных метров каждая, оборудовав их системами полива, освещения и тепловыми датчиками; в КРДВ поясняют, что восемь теплиц инвестор намерен смонтировать в 2026 году, еще семь — в 2027‑м. По оценке корпорации, сочетание открытого и закрытого грунта должно помочь поддерживать стабильные поставки овощей и зелени на местный рынок даже зимой.