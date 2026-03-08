Россиянам назвали размер дохода семьи, при котором можно получать пособие

В России право на единое пособие получат семьи с тремя и более детьми, если их среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Об этом рассказала заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева.
«Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ), то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают ПМ», — сообщила эксперт для РИА Новости.
По ее словам, благодаря новым правилам число многодетных семей, имеющих право на пособие, может увеличиться почти в полтора раза — с 20% до примерно 30%.
В свою очередь лидер партии СРЗП Сергей Миронов выступил с инициативой возобновить выплату семьям с детьми в качестве безусловного базового дохода.
При этом в ОП предложили ввести универсальное пособие для детей в многодетных семьях.