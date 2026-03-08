Беляев сказал, как повлияет война на Ближнем Востоке на цены в РФ

«Дефицита нефти не существует, недаром есть картель ОПЕК, который регулирует добычу нефти и, соответственно, цены на нее, чтобы не допускать переизбытка нефти. С политической точки зрения, война на Ближнем Востоке, конечно, абсолютно чудовищная акция, не имеющая оправдания. Но с экономической точки зрения говорить о том, что именно этот конфликт повлияет на радикальный рост цен на нефть совершенно не приходится. Тем не менее, повышение из-за конфликта на Ближнем Востоке будет. Даже если Ормузский пролив разблокируют, все равно останется, так сказать, имидж региона с повышенным риском. Это значит, что будет повышена цена за фрахт и за страховку, что приведет к росту цен на нефть. С начала конфликта цены уже подскочили примерно на 15%. Ниже они уже вряд ли опустятся. Но говорить о том, что будут цены 100, 200, 300 долларов, это все уже досужие размышления, потому что дефицита нефти как такового нет», — объяснил Беляев.