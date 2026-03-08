Беляев сказал, как повлияет война на Ближнем Востоке на цены в РФ

В первые дни конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели с $73 до $85 за баррель. Что будет с ценами дальше и как ситуация отразится на курсе рубля, ценах на нефть и бензин в России, aif.ru рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.
«На рубль ситуация с ростом цен на нефть не повлияет никак, потому российская валюта практически никак не связана с ценами на нефть. Что касается цен на бензин, то на внутреннем рынке, как и в любой развитой стране с рыночной экономикой, командуют продавцы. То есть, цены бы росли и без персидского конфликта», — отметил Беляев.
Оценивая ситуацию с ценами на нефть, аналитик обратил внимание на то, что экспортёрами нефти являются около 40 стран мира.
«Дефицита нефти не существует, недаром есть картель ОПЕК, который регулирует добычу нефти и, соответственно, цены на нее, чтобы не допускать переизбытка нефти. С политической точки зрения, война на Ближнем Востоке, конечно, абсолютно чудовищная акция, не имеющая оправдания. Но с экономической точки зрения говорить о том, что именно этот конфликт повлияет на радикальный рост цен на нефть совершенно не приходится. Тем не менее, повышение из-за конфликта на Ближнем Востоке будет. Даже если Ормузский пролив разблокируют, все равно останется, так сказать, имидж региона с повышенным риском. Это значит, что будет повышена цена за фрахт и за страховку, что приведет к росту цен на нефть. С начала конфликта цены уже подскочили примерно на 15%. Ниже они уже вряд ли опустятся. Но говорить о том, что будут цены 100, 200, 300 долларов, это все уже досужие размышления, потому что дефицита нефти как такового нет», — объяснил Беляев.