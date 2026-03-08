Ричмонд
В России предложили расширить права детей-инвалидов: это коснется денежных выплат

В Госдуме хотят расширить основания для выплаты двух пенсий детям-инвалидам.

Источник: Комсомольская правда

Законопроект о расширении прав детей с инвалидностью на получение двух пенсий — по инвалидности и по потере кормильца — передан в правительство. Об этом проинформировал депутат ГД Ярослав Нилов.

Нилов напомнил, что сегодня дети-инвалиды могут получать и социальную пенсию, и пенсию по потере кормильца лишь тогда, когда речь идет о гибели родителя в ходе боевых действий.

Парламентарий добавил, что на повестке дня также находится тема расширения числа оснований, при которых вдовы военных смогут претендовать на получение двух пенсий.

Нилов напомнил, что в России действует ряд льготных категорий, получающих две пенсии сразу. К ним относятся, например, участники Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

Кроме этого, в ГД также выступили с инициативой увеличить декретные выплаты до размера прожиточного минимума.