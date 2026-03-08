Посольство РФ и «Аэрофлот» согласовали 16 дополнительных рейсов из Таиланда

Иммиграционные власти Таиланда ранее информировали, что туристы с истекшими визами могут продлить пребывание в Таиланде дополнительно на 30 дней, если их рейсы были отменены в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Россияне могут находиться в Таиланде по безвизовому режиму в течение 60 дней, в то время как туристы из РФ приезжают в королевство в среднем на две недели. Посол России в Таиланде Евгений Томихин ранее сообщил ТАСС, что диппредставительство получило несколько обращений от российских граждан в связи с отменой транзитных рейсов в российские города через страны Ближнего Востока. Глава дипмиссии рекомендовал пассажирам транзитных рейсов оперативно связаться со своей авиакомпанией либо туристическим оператором для уточнения их статуса.