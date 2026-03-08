Посольство РФ и «Аэрофлот» согласовали 16 дополнительных рейсов из Таиланда

БАНГКОК, 8 марта. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» проработали вопрос организации 16 дополнительных парных рейсов между Москвой, Бангкоком и Пхукетом. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в его Telegram-канале.
«Посольство России в Таиланде продолжает оказывать содействие гражданам Российской Федерации: совместно с авиакомпанией “Аэрофлот” проработан вопрос организации дополнительных парных рейсов между Москвой и Бангкоком, а также Пхукетом. Кроме того, продолжает функционировать прямое воздушное сообщение, выполняемое другими российскими компаниями. На направлениях также работают S7 Airlines, Azur Air, Nordwind Airlines», — говорится в сообщении. Дополнительные рейсы будут осуществляться с 13 по 28 марта.
«Напоминаем, что российские граждане, которые не смогли своевременно покинуть территорию Таиланда из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока, на основании решения Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда имеют право продлить законные сроки пребывания на территории королевства», — добавили в посольстве.
Иммиграционные власти Таиланда ранее информировали, что туристы с истекшими визами могут продлить пребывание в Таиланде дополнительно на 30 дней, если их рейсы были отменены в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Россияне могут находиться в Таиланде по безвизовому режиму в течение 60 дней, в то время как туристы из РФ приезжают в королевство в среднем на две недели. Посол России в Таиланде Евгений Томихин ранее сообщил ТАСС, что диппредставительство получило несколько обращений от российских граждан в связи с отменой транзитных рейсов в российские города через страны Ближнего Востока. Глава дипмиссии рекомендовал пассажирам транзитных рейсов оперативно связаться со своей авиакомпанией либо туристическим оператором для уточнения их статуса.