«Контур. Фокуса»: каждое пятое созданное женщиной ИП существует более 10 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Каждый четвертый российский бизнес, индивидуальным предпринимателем (ИП) в котором является женщина, существует до пяти лет, каждый пятый — более десяти. Такие данные представлены в исследовании «Контур. Фокуса», с которыми ознакомился ТАСС.
«Что касается срока существования ИП, созданных россиянками, то 26,44% живут в среднем от двух до пяти лет, 10 лет благополучно существуют 19,09% созданных ИП, а 19,27% уходят в разряд долгожителей, пережив десятилетний срок», — говорится в исследовании.
В первую пятерку ИП-долгожителей, помимо традиционной розничной торговли и недвижимости, попала также деятельность в области растениеводства и животноводства. А среди регионов с наибольшим число ИП-долгожителей, выделяются Москва и область, Кубань и Санкт-Петербург.