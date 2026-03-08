«Контур. Фокуса»: каждое пятое созданное женщиной ИП существует более 10 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Каждый четвертый российский бизнес, индивидуальным предпринимателем (ИП) в котором является женщина, существует до пяти лет, каждый пятый — более десяти. Такие данные представлены в исследовании «Контур. Фокуса», с которыми ознакомился ТАСС.