СберАналитика: наибольшая доля женщин среди ИП зафиксирована в образовании

Больше всего женщин работает в торговле и ремонте автотранспортных средств — 46,7% от общего числа ИП. Внутри этой группы 88,9% приходится на розничную торговлю, 7% — на оптовую, 4,1% — на торговлю и ремонт автотранспорта. На втором месте — профессиональная, научная и техническая деятельность (8,8%), где наиболее распространены услуги в области права и бухгалтерского учёта (39,7%), рекламная деятельность и исследования рынка (24,8%), а также прочие профессиональные и научные услуги (18,1%). Операции с недвижимым имуществом занимают 8,1%, прочие услуги — 7,4% (преимущественно персональные), транспортировка и хранение — 5,1% (в основном сухопутный транспорт).