СберАналитика: наибольшая доля женщин среди ИП зафиксирована в образовании

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Доля женщин в структуре индивидуальных предпринимателей (ИП) России в январе 2026 года составила 43,3%. А самая высокая доля среди них была зафиксирована в образовании (71,7%), говорится в исследовании экспертов СберАналитики (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным исследования, доля женщин среди ИП в здравоохранении составила 66,4%, профессиональной, научной и технической деятельности — 58,7%, финансовом и страховом секторе — 57,2%, торговле и ремонте — 50,7%, культуре, спорте и развлечений — 50,7%, гостиничном бизнесе и общественном питании — 50,2%.
Больше всего женщин работает в торговле и ремонте автотранспортных средств — 46,7% от общего числа ИП. Внутри этой группы 88,9% приходится на розничную торговлю, 7% — на оптовую, 4,1% — на торговлю и ремонт автотранспорта. На втором месте — профессиональная, научная и техническая деятельность (8,8%), где наиболее распространены услуги в области права и бухгалтерского учёта (39,7%), рекламная деятельность и исследования рынка (24,8%), а также прочие профессиональные и научные услуги (18,1%). Операции с недвижимым имуществом занимают 8,1%, прочие услуги — 7,4% (преимущественно персональные), транспортировка и хранение — 5,1% (в основном сухопутный транспорт).
Как показало исследование, больше всего женщин-предпринимателей — 35,3% — находятся в возрастной группе 35−44 года. Среди 45−54-летних — 27,6%, 55−64-летних — 15,8%, 25−34-летних — 11,5%. На возраст 65 лет и старше приходится 6,6% женщин среди ИП, на 18−24 года — 3,2%. Наибольшая доля женщин наблюдается среди предпринимателей старше 65 лет — 49,5%.
При этом соотношение мужчин и женщин сильно отличается в зависимости от региона. В двух субъектах РФ женщины составляют более половины индивидуальных предпринимателей: 59% в Тыве и 53% в Бурятии. В число регионов с наиболее высокой долей женщин среди ИП также входят Хакасия (49,4%), Карачаево-Черкесия (49,3%), Северная Осетия — Алания (48,4%), Еврейская автономная область (48,1%), Калининградская область (47,9%), Калмыкия (47,8%), Республика Алтай (47,7%) и Кемеровская область (47,7%).
А наибольшая динамика роста числа женщин-предпринимателей за год зафиксирована в отраслях информации и связи (+23,9% к январю 2025 года), профессиональной, научной и технической деятельности (+16,2%), гостиничном бизнесе и общественном питании (+13,8%), культуре, спорте и досуге (+12,4%), а также в операциях с недвижимым имуществом (+10,6%).
Об исследовании.
Исследование подготовлено с помощью аналитической «Мониторинг экономики регионов» и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц. Также используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников.