«Контур. Фокус»: женщины на 4% чаще, чем мужчины регистрируют ИП

Аналитики также отмечают, что скорость ликвидации в женском бизнесе ниже, чем прирост регистраций.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Женщины становятся индивидуальными предпринимателями на 4% чаще мужчин, следует из данных исследования «Контур. Фокуса», имеющегося в распоряжении ТАСС.

Аналитики «Контур. Фокуса» изучили бизнес, созданный женщинами и мужчинами-предпринимателями за три года — с 2023 по 2026.

«С 2023 года число ИП, учрежденных женщинами (480 948 ед.), превысило число ИП, созданных мужчинами (465 736 ед.), тем самым прирост составил 25,83% и 21,69% соответственно», — говорится в материалах исследования.

Чаще всего женщины регистрируют ИП в Москве. Также аналитики отмечают, что скорость ликвидации в женском бизнесе ниже, чем прирост регистраций, только за два месяца 2026 года женщинами создано почти 92 тысячи новых ИП.