Skysmart: 19% опрошенных родителей смущают татуировки и пирсинг у репетитора

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Почти пятая часть родителей (19%) обращают внимание на татуировки, пирсинг и яркие волосы при выборе преподавателя, однако главным «красным флагом» для большинства остается репетиторство как подработка (31%). Возраст педагога беспокоит лишь 6% опрошенных. Об этом сообщили ТАСС в онлайн-школе Skysmart.
«Среди потенциальных “красных флагов” помимо репетиторства как подработки респонденты отметили неформальную внешность (19%), необычные увлечения вроде эзотерики или экстремальных хобби (7%), а также фотографии в купальниках или откровенной одежде в соцсетях (9%) и заметные косметические изменения внешности (8%). Более четверти опрошенных (26%) заявили, что для них не имеет значения личная жизнь и внешний вид преподавателя», — говорится в сообщении.
При этом родители четко определили и самые важные качества хорошего репетитора. Терпение, поддержку и умение мотивировать ребенка назвали 31% участников опроса. Почти столько же (27%) считают критически важным умение преподавателя найти контакт с учеником и быть с ним на одной волне. При этом только 8% родителей заявили, что для них главным критерием является исключительно результат и прогресс от занятий, добавили в онлайн-школе.
Исследование проводилось в феврале 2026 года методом онлайн-анкетирования, в нем приняли участие более 1,4 тыс. родителей школьников из разных регионов России.