Skysmart: 19% опрошенных родителей смущают татуировки и пирсинг у репетитора

При этом родители четко определили и самые важные качества хорошего репетитора. Терпение, поддержку и умение мотивировать ребенка назвали 31% участников опроса. Почти столько же (27%) считают критически важным умение преподавателя найти контакт с учеником и быть с ним на одной волне. При этом только 8% родителей заявили, что для них главным критерием является исключительно результат и прогресс от занятий, добавили в онлайн-школе.