Эксперт Лукина: россияне не готовы переплачивать за экологичные товары более 15%

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Жители России не готовы переплачивать за экологичные товары более 15%. Как сообщила ТАСС основательница российского бренда бытовой эко-химии «Aimix» Анастасия Лукина, за пять лет готовность россиян платить больше значительно сократилась.
«В рейтинге категорий лидируют продукты питания, затем детские товары, а бытовая химия и средства для стирки замыкают тройку лидеров. Комфортный порог переплаты для большинства, по данным опросов, — 10−15%. Выше 30% готовы платить только единицы: аллергики, астматики и убежденные эко-активисты», — сообщила Лукина.
По ее словам, реальная готовность платить больше за экологичность сегодня составляет не более 40% — почти вдвое меньше, чем пять лет назад. Около половины потребителей признаются, что в первую очередь смотрят на стоимость, и только потом на экологичность. Она отметила, что после цены сдерживающим фактором для покупок эко-продукции является недоверие к маркировкам и непонимание составов.
Более половины потребителей не доверяют «зеленым» этикеткам, считая их маркетинговым трюком (гринвошингом). Около 40−45% опрошенных сообщают, что не понимают значения слов «биоразлагаемый», «гипоаллергенный», «органический» на разных категориях товаров. Треть покупателей приобретает то же, что и всегда, не рассматривая альтернативы.
«Экологичные средства объективно дороже в производстве: безопасные ПАВы, натуральные компоненты, биоразлагаемые формулы и ответственная упаковка увеличивают себестоимость. Для покупателя же разница между обычным и эко-средством часто неочевидна — визуально они похожи, а ценник отличается существенно», — добавила Лукина.