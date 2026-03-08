Эксперт Лукина: россияне не готовы переплачивать за экологичные товары более 15%

По ее словам, реальная готовность платить больше за экологичность сегодня составляет не более 40% — почти вдвое меньше, чем пять лет назад. Около половины потребителей признаются, что в первую очередь смотрят на стоимость, и только потом на экологичность. Она отметила, что после цены сдерживающим фактором для покупок эко-продукции является недоверие к маркировкам и непонимание составов.