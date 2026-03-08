Это невывозимо! Кто виноват в нижегородском мусорном коллапсе

Подробности — в материале nn.aif.ru.
Кучи проблем.
Кучи разноцветных мусорных пакетов, запах разлагающихся отходов, человек в который раз пытается пристроить пакет с мусором рядом с горой таких же… Такую картину можно наблюдать на контейнерных площадках в разных микрорайонах Нижнего Новгорода как минимум с января 2026 года.
«У нас мусор стали плохо вывозить ещё с декабря 2025 года, когда и снегопадов особых не было. К 11 января мы уже просто тонули, — говорит Ольга Дорохова, жительница многоэтажки на ул. Акимова. — У переполненных баков появились крысы. Когда во двор нагрянула с проверкой Госжилинспекция, контейнерные площадки чудесным образом стали чистыми, баки опустели, а потом всё быстро вернулось».
Подобными жалобами с фотофиксацией мусорных куч завалены все социальные сети. Проблема обострилась настолько, что её обсуждению посвятили целый час на очередном заседании Думы Нижнего Новгорода. Чтобы разобраться в сложной ситуации, приняли решение инициировать «Час администрации» с приглашением всех заинтересованных сторон. Однако мероприятие пока не состоялось. Видимо, у городских властей есть более насущные проблемы, чем неубранный во дворах мусор.
Сам региональный оператор по работе с отходами «Нижэкология-НН» в мусорном коллапсе по-прежнему винит сильные снегопады, осложнившие проезд мусоровозам. Когда дороги расчищают, вывозить приходится двух-трёхдневное скопление твёрдых коммунальных отходов. «Мусоровоз заполняется быстрее, водителям приходится делать более двух рейсов. Процесс удлиняется», — сообщили nn.aif.ru в пресс-службе компании.
Компания даже выпустила собственную снегоуборочную технику для расчистки контейнерных площадок, хотя и не обязана это делать. Чтобы устранить навалы мусора, компания вывела в рейсы дополнительные 170 единиц мусоровозов.
Вкладываться, а не жаловаться.
Снег снегом, но многие нижегородцы жалуются, что и по более-менее чистым дорогам мусоровозы в их дворы заезжают нечасто. «Улица Ванеева, Советский район. Все дороги почищены. Мусоровозы приезжают раз в два-три дня. Вчера видел, как дворник в растерянности стоял у кучи выше его головы и не знал, что делать», — рассказал nn.aif.ru нижегородец Николай Шорин.
В чём же истинная причина мусорного коллапса?
«Регоператору хочется сказать: зимой у вас снег, весной — грязь, летом — дачники, осенью — опять грязь, а потом снова снег! А бывают периоды, когда вы можете нормально работать? — рассуждает директор экологического центра “Дронт” Асхат Каюмов. — Никто не спорит: снега этой зимой много, но не надо на него списывать общее головотяпство, которое существует».
По мнению эксперта, при том финансовом потоке, который нижегородцы ежемесячно направляют в сферу обращения с ТКО, все аргументы про нехватку техники и людей, несколько надуманны.
Эксперт напомнил: в Нижегородской области, в отличие от других регионов России, за вывоз мусора платят с квадратного метра, а не с количества проживающих. Население в регионе год от года сокращается, а квадратные метры в эксплуатацию вводить продолжают. То есть фактических плательщиков у нас всё больше и больше, а реальных мусорообразователей — всё меньше.
В этой ситуации регоператору явно стоит наращивать свои мощности, не жадничая: закупать технику, нанимать сотрудников. Зимы-то в России и дальше никто не отменит!