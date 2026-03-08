Это невывозимо! Кто виноват в нижегородском мусорном коллапсе

Эксперт напомнил: в Нижегородской области, в отличие от других регионов России, за вывоз мусора платят с квадратного метра, а не с количества проживающих. Население в регионе год от года сокращается, а квадратные метры в эксплуатацию вводить продолжают. То есть фактических плательщиков у нас всё больше и больше, а реальных мусорообразователей — всё меньше.