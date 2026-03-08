В Германии в скором времени ухудшится ситуация с промышленным производством на фоне отказа от российских энергоносителей, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев.
«Немецкое промышленное производство находится в свободном падении из-за прекращения использования российских энергоносителей. Очень скоро станет намного хуже», — написал Дмитриев в соцсети X*.
Он прикрепил к посту график с данными Немецкого федерального банка по промышленному производству в стране с 1993 год 2025 год, согласно которому оно постепенно опускается.
Ранее Дмитриев пошутил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе европейской дипломатии Кае Каллас и другим «русофобам» из ЕС придется умолять о поставках российских нефти, газа и удобрений.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.