Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: у промышленности ФРГ будут проблемы из-за отказа от топлива из РФ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в Германии в скором времени ухудшится ситуация с промышленным производством.

Источник: Аргументы и факты

В Германии в скором времени ухудшится ситуация с промышленным производством на фоне отказа от российских энергоносителей, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев.

«Немецкое промышленное производство находится в свободном падении из-за прекращения использования российских энергоносителей. Очень скоро станет намного хуже», — написал Дмитриев в соцсети X*.

Он прикрепил к посту график с данными Немецкого федерального банка по промышленному производству в стране с 1993 год 2025 год, согласно которому оно постепенно опускается.

Ранее Дмитриев пошутил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе европейской дипломатии Кае Каллас и другим «русофобам» из ЕС придется умолять о поставках российских нефти, газа и удобрений.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше