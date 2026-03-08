Ричмонд
Россия стала восьмой страной мира по объему ВВП в долларах в 2025 году

Россия обошла Италию, чей ВВП оценивается в 2,553 трлн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Россия стала восьмой страной мира по объему ВВП в долларовом выражении по итогам 2025 года. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб.

Согласно оценке Росстата, объем российской экономики достиг 213,5 триллиона рублей. В долларовом выражении это составляет около 2,556 трлн. Такой показатель позволил России занять восьмое место в мире по размеру экономики. Страна обошла Италию с ВВП 2,553 триллиона долларов и Канаду, чья экономика оценивается в 2,35 триллиона.

Лидером по объему ВВП остаются США — около 30,8 триллиона долларов. На втором месте находится Китай с показателем 19,8 триллиона, третье место занимает Германия с экономикой около 5,05 триллиона долларов.

Немногим ранее стало известно, что Россия вошла в десятку крупнейших производителей яиц в мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, страна заняла седьмое место в соответствующем рейтинге. Объем производства составил 46,4 миллиарда яиц. Это соответствует примерно 2,6% мирового выпуска. В пересчете на одного жителя в России производится около 317 яиц в год.

