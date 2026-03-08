В центре Екатеринбурга сносят столетний дом, который утратил охранный статус

Постройка утратила охранный статус в прошлом году на основании историко-культурной экспертизы Как сообщает Свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) в своем Telegram-канале, в 2009 году часть этого дома, на тот момент объекта культурного наследия обрушилась во время строительных работ на соседнем участке. Суд обязал собственника провести противоаварийные и реставрационные работы по сохранению памятника, однако вместо восстановления была заказана экспертиза, ставшая основанием для исключения здания из реестра и последующего сноса.