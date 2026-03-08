Перерасчёт и индексация пенсий в Новосибирске

В Новосибирске в 2026 году произведён перерасчёт и индексация пенсий в соответствии с актуальными федеральными правилами социального обеспечения. Основные изменения коснулись страховых и социальных выплат, а также отдельных категорий пенсионеров.
Перерасчёт страховых пенсий проводится автоматически в начале года на основе данных о росте инфляции и прожиточного минимума. Жителям Новосибирской области обращаться в Пенсионный фонд не требуется — корректировка производится без подачи заявлений. Каждый пенсионер получает выплаты в новом размере, исходя из индивидуальных начислений и пенсионных коэффициентов.
С 1 января 2026 года страховые пенсии выросли примерно на 7,6 %. Это повышение затронуло выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. Индексация направлена на сохранение покупательской способности пенсионеров с учётом экономической ситуации и роста цен. Социальные пенсии, включая пособия по старости, инвалидности и потере кормильца, подлежат отдельной индексации с 1 апреля 2026 года на примерно 6,8 %.
Перерасчёт страховых пенсий распространяется и на работающих пенсионеров. Их выплаты корректируются в соответствии с текущими условиями страхования и начисленными пенсионными баллами, изменения отражаются в платежах по графику.
Особое внимание в марте 2026 года уделяется перерасчёту для пенсионеров, у которых изменились индивидуальные обстоятельства: лица, достигшие 80 лет, или получившие инвалидность I группы, автоматически получают увеличение фиксированной части пенсии. Аналогичные корректировки предусмотрены для тех, у кого изменился стаж, количество иждивенцев или другие параметры, влияющие на размер выплат.
Перерасчёт работает как автоматизированный механизм: Пенсионный фонд вносит изменения на основании имеющихся данных.
В результате перерасчёта и индексации пенсионеры Новосибирска в начале 2026 года получают повышенные выплаты, учитывающие как экономическую ситуацию, так и индивидуальные особенности каждого получателя.