Перерасчёт и индексация пенсий в Новосибирске

С 1 января 2026 года страховые пенсии выросли примерно на 7,6 %. Это повышение затронуло выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. Индексация направлена на сохранение покупательской способности пенсионеров с учётом экономической ситуации и роста цен. Социальные пенсии, включая пособия по старости, инвалидности и потере кормильца, подлежат отдельной индексации с 1 апреля 2026 года на примерно 6,8 %.