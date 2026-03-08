Предприятиям Татарстана требуется более 50 тысяч сотрудников

В Татарстане зафиксирован резкий рост потребности предприятий в кадрах. Так, по итогам января 2026 года требовалось 52,4 тысячи работников, что на 34% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росстат.
В декабре 2025 года спрос на сотрудников в республике составлял около 43 тысяч человек. Таким образом, за месяц число вакансий выросло почти на 9,5 тысячи. При этом в целом по России ситуация обратная. Количество незакрытых вакансий за год снизилось на 7,6%.
В Приволжском федеральном округе (ПФО) также наблюдается потребности в сотрудниках. Предприятиям требуется около 260 тысяч работников (год назад это было 297 тысяч). На этом фоне Татарстан уверенно занимает первое место в ПФО по числу открытых вакансий. Далее следуют Самарская область (34,6 тысячи) и Башкирия (23,3 тысячи). Меньше всего свободных рабочих мест в Мордовии — 5,9 тысячи.