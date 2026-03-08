Предприятиям Татарстана требуется более 50 тысяч сотрудников

В Приволжском федеральном округе (ПФО) также наблюдается потребности в сотрудниках. Предприятиям требуется около 260 тысяч работников (год назад это было 297 тысяч). На этом фоне Татарстан уверенно занимает первое место в ПФО по числу открытых вакансий. Далее следуют Самарская область (34,6 тысячи) и Башкирия (23,3 тысячи). Меньше всего свободных рабочих мест в Мордовии — 5,9 тысячи.