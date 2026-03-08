Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белавиа» начала продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск

Белорусский авиаперевозчик продолжает выполнять вывозные рейсы из ряда стран из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» открывает продажу билетов на рейсы Дубай — Минск, об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Приобрести билеты можно на рейсы, вылетающие в период с 9 по 11 марта.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке «Белавиа» продолжает выполнять вывозные рейсы для пассажиров, которые уже приобрели авиабилеты. Первый вывозной рейс «Белавиа» из Эмиратов прилетел ночью 4 марта.

«Пассажиры с билетами на рейсы Belavia Дубай — Минск на более поздние даты могут перенести даты вылета на 9—11 марта бесплатно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на текущей и следующей неделе запланирован ряд вывозных рейсов из Дубая. Помимо того, компания ожидает изменений по ограничениям в воздушном пространстве Катара для организации вывозного рейса из Дохи.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.

Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше