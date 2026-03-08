«Белавиа» начала продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» открывает продажу билетов на рейсы Дубай — Минск, об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Приобрести билеты можно на рейсы, вылетающие в период с 9 по 11 марта.
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке «Белавиа» продолжает выполнять вывозные рейсы для пассажиров, которые уже приобрели авиабилеты. Первый вывозной рейс «Белавиа» из Эмиратов прилетел ночью 4 марта.
«Пассажиры с билетами на рейсы Belavia Дубай — Минск на более поздние даты могут перенести даты вылета на
Ранее сообщалось, что на текущей и следующей неделе запланирован ряд вывозных рейсов из Дубая. Помимо того, компания ожидает изменений по ограничениям в воздушном пространстве Катара для организации вывозного рейса из Дохи.
Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.