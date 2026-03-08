Почти 600 молодых волгоградок оформили выплату на первенца в 2026-м

Важно, что мера поддержки предоставляется без учета доходов семьи. Ее размер в 2026-м составляет 63,6 тысячи рублей. Заявление следует подавать в центр соцзащиты населения или в МФЦ по месту жительства. Обратиться за справкой можно в контакт-центр по телефону 8−800−100−00−01 в рабочие дни в рабочее время.