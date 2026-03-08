Резервный борт продолжит рейс Тюмень — Нячанг

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur Air из Тюмени в Нячанг, совершавший незапланированную посадку в Мьянме, будет продолжен на резервном воздушном судне, сообщила авиакомпания.
«Azur Air направит резервное воздушное судно в Янгон из Москвы. Идет подготовка резервного самолета к вылету. О его вылете из Москвы авиакомпания сообщит дополнительно», — говорится в сообщении.
Как отмечается, пассажиры рейса по состоянию на 21:45 мск находятся в стерильной зоне аэропорта Янгон, высадка прошла штатно. С пассажирами будут работать представители наземных служб воздушной гавани, специалисты начали поиск гостиниц в Янгоне для размещения пассажиров, добавили в авиакомпании.