Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 9 марта после выходных

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 9 марта, понедельник. После выходных курс доллара и курс евро ощутимо увеличились, а курс российского рубля понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На понедельник, 9 марта, Национальный банком установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9259 белорусского рубля, 1 евро — 3,3865 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7230 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 6 марта, субботу, 7 марта, и воскресенье, 8 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были скорректированы на понедельник, 9 марта.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0246 белрубля, курс евро увеличился на 0,0143 белрубля и курс российского рубля снизился на 0,0135 белрубля.
