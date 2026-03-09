В России заработала горячая линия ко Всемирному дню прав потребителей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Горячая линия ко Всемирному дню прав потребителей будет работать в РФ с 9 по 20 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«С 9 по 20 марта Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, приуроченную ко Всемирному дню прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что специалисты окажут консультационную помощь по подготовке претензий и исковых заявлений для тех, кто столкнулся с нарушением своих прав, а также напомнят о портале Государственной информационной системы защиты прав потребителей (ГИС ЗПП).
В Роспотребнадзоре добавили, что номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, а также адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора.