Daily Mail: в хранилищах Британии объема газа хватило бы на два дня

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Газовые хранилища Великобритании содержат 6,7 тыс. гигаватт-часов топлива, этого объема хватило бы для обеспечения внутреннего потребления в течение 1,5 дней. Об этом 8 марта сообщила газета Daily Mail со ссылкой на оператора газотранспортной сети королевства.
По ее информации, запасы газа в британских хранилищах сократились с 18 тыс. гигаватт-часов в 2025 году до 6,7 тыс. в 2026 году. Отмечается, что запасы сжиженного природного газа находятся на схожем уровне. Газета подчеркнула, что британские подземные хранилища раньше содержали запасы газа ориентировочно на 12 дней обеспечения спроса, но эта практика осталась в прошлом из-за сокращения финансирования программы.
3 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что более 3 тыс. судов ожидают в портах Персидского залива возможности пройти через Ормузский пролив. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. По нему проходит примерно пятая часть всего мирового экспорта нефти и газа.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.