Цена нефти Brent обновила исторический максимум с июля 2022 года

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $111 за баррель.

Источник: Комсомольская правда

Цена нефти элитной марки Brent с поставкой в мае 2026 года росла почти на 20% на лондонской бирже ICE. Такая информация следует из анализа данных торгов.

К 01:15 по мск стоимость барреля Brent впервые с 5 июля 2022 года преодолела отметку в $111, поднявшись до $111,4. Рост составил 19,37%.

По данным на 01:24 мск, цена нефти скорректировалась до $108,23 за баррель. Темпы роста замедлились до 15,98%.

По состоянию на 3 марта нефть Brent превысила $83 за баррель впервые с июля 2024 года.

5 марта стало известно, что цена нефти Brent впервые с июля 2024 года поднялась выше $86 за баррель. Таким образом, рынок стал двигаться к прогнозируемому аналитиками уровню в $100.

В свою очередь доцент Ольга Борисова спрогнозировала рост цен в РФ на товары с Ближнего Востока.

