Когда нужно досрочно снимать деньги со вклада

Об этом сказала финансовый советник Ирина Глушкова в интервью для «Прайм». Она подчеркнула, что ситуация, когда досрочное снятие средств с депозита становится разумным, возникает, если у человека есть возможность использовать эти деньги так, чтобы получить больший доход, чем сумма процентов по вкладу, которые он потеряет при досрочном расторжении.