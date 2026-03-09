Когда нужно досрочно снимать деньги со вклада

Об этом сказала финансовый советник Ирина Глушкова в интервью для «Прайм». Она подчеркнула, что ситуация, когда досрочное снятие средств с депозита становится разумным, возникает, если у человека есть возможность использовать эти деньги так, чтобы получить больший доход, чем сумма процентов по вкладу, которые он потеряет при досрочном расторжении.
Этот вариант актуален при резком росте процентных ставок на рынке — в таких случаях банки начинают предлагать новые вклады с более высокой доходностью, которая перекрывает убытки от прежнего договора. То есть, можно заменить старый вклад на более выгодный и таким образом нивелировать потери по процентах с предыдущего вклада.
Другая причина для досрочного изъятия средств связана с необходимостью погасить дорогостоящий займ или кредит, проценты по которому превышают доходность по вкладу. В данном случае, даже если при этом не достигается прямой финансовый доход, человек избегает дальнейших потерь, которые могут возникнуть в результате увеличения долговой нагрузки.
Также причина для досрочного снятия часто связана с необходимостью срочно сделать важную покупку или инвестицию, которая не может быть отложена. Эксперт подчеркнула, что выгода от такого решения в каждом случае индивидуальна и зависит от конкретных условий, целей и обстоятельств.
Важным мотивом является и риск отзыва лицензии у финансового учреждения — в случае опасности его закрытия и при наличии вклада на сумму выше страхового лимита Агентства по страхованию вкладов (1,4 миллиона рублей). В этой ситуации целесообразно вывести основные деньги, чтобы сохранить их целостность, даже если это означает, что доходность по вкладу снизится или перестанет быть приоритетом.
И, наконец, самой важной причиной, по мнению Глушковой, являются внезапные и серьезные жизненные обстоятельства, такие как проблемы со здоровьем, вопросы безопасности, необходимость обеспечить жилье или оказать помощь близким. В таких случаях здоровье и благополучие человека всегда стоят выше любой финансовой выгоды и требуют немедленного реагирования вне зависимости от возможных потерь по процентам.