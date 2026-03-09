Роспотребнадзор заблокировал 5 тыс. ресурсов, предлагающих запрещенные БАД

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пять тыс. интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки (БАД), заблокированы в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже биологически активные добавки, реализация которых запрещена на территории Российской Федерации. Всего с нарастающим итогом заблокировано около 5 тыс. таких площадок», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что, в частности, выявлены предложения о реализации продукции, не прошедшей государственную регистрацию и продававшейся как пищевая добавка, содержащая в своем составе нормируемые вещества, уровни которых превышали установленные. Например: «Биотин, 5000 мкг, 90 капсул» и «Витамин С с плодами шиповника, повышенная сила действия, 1000 мг, 250 капсул».
Также заблокированы интернет-страницы, предлагавшие продукцию, являющуюся опасной в соответствии с российским законодательством. Это «Таблетки с гамма-аминомасляной кислотой, комплекс витаминов и минералов со вкусом молока, 60 шт» и «Гамма-аминомасляная кислота ГАМК + B-6 Haya Labs Gaba + B6, 500 мг, 100 капсул».
Роспотребнадзор рекомендовал гражданам приобретать БАДы исключительно у официальных поставщиков. При покупке следует убедиться в наличии всех необходимых регистрационных документов. Если возникли сомнения в качестве или происхождении товара, ведомство призывает обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора или на горячую линию Единого консультационного центра.