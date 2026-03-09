Роспотребнадзор заблокировал 5 тыс. ресурсов, предлагающих запрещенные БАД

В ведомстве добавили, что, в частности, выявлены предложения о реализации продукции, не прошедшей государственную регистрацию и продававшейся как пищевая добавка, содержащая в своем составе нормируемые вещества, уровни которых превышали установленные. Например: «Биотин, 5000 мкг, 90 капсул» и «Витамин С с плодами шиповника, повышенная сила действия, 1000 мг, 250 капсул».