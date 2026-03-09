Трамп назвал рост стоимости нефти небольшой ценой за безопасность

Увеличение стоимости нефти на мировом рынке является небольшой ценой за безопасность США и всего остального мира, заявил американский президент Дональд Трамп.
Трамп выразил уверенность в том, что ситуация с ростом котировок будет непродолжительной.
«Краткосрочное цен на нефть, которые быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана, — это небольшая плата за безопасность США и всего мира», — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.
Напомним, ранее цена на нефть Brent превысила 110 долларов за баррель, чего не наблюдалось с июля 2022 года. Газета Financial Times со ссылкой на трейдеров написала, что на нефтяной сектор обрушился один из тяжелейших кризисов за всю историю.
Издание The New York Times сообщало, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин в США выросли на 14 процентов за неделю и составили 3,41 доллара за галлон (3,785 литров), что является максимальным значением с 2024 года.
6 марта директор Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген заявил, что американская администрация собирается установить контроль над иранскими запасами нефти. Он отметил, что США вскоре «не нужно будет волноваться о проблемах в Ормузском проливе».