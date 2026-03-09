Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал рост стоимости нефти небольшой ценой за безопасность

Трамп считает, что рост цен на нефть будет краткосрочным и после завершения конфликта с Ираном стоимость сырья быстро снизится.

Источник: Аргументы и факты

Увеличение стоимости нефти на мировом рынке является небольшой ценой за безопасность США и всего остального мира, заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп выразил уверенность в том, что ситуация с ростом котировок будет непродолжительной.

«Краткосрочное цен на нефть, которые быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана, — это небольшая плата за безопасность США и всего мира», — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.

Напомним, ранее цена на нефть Brent превысила 110 долларов за баррель, чего не наблюдалось с июля 2022 года. Газета Financial Times со ссылкой на трейдеров написала, что на нефтяной сектор обрушился один из тяжелейших кризисов за всю историю.

Издание The New York Times сообщало, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин в США выросли на 14 процентов за неделю и составили 3,41 доллара за галлон (3,785 литров), что является максимальным значением с 2024 года.

6 марта директор Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген заявил, что американская администрация собирается установить контроль над иранскими запасами нефти. Он отметил, что США вскоре «не нужно будет волноваться о проблемах в Ормузском проливе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше