Россия вошла в топ-5 покупателей мяса у Бразилии

Россия в феврале 2026 года вошла в топ-5 покупателей мяса у Бразилии. Так, импорт мяса в РФ превысил прошлогодние показатели в феврале более чем в четыре раза.
Экспорт бразильской говядины в Россию в феврале достиг пиковых значений с ноября прошлого года: 64,8 млн долларов (13,4 тыс. тонн). Месячный рост составил 2,4 раза, годовой — 4,3 раза.
Россия вошла в топ-5 покупателей мяса из Бразилии, заняв четвертое место (год назад была 10, в январе — седьмой). Лидирует Китай с большим отрывом — $570,1 млн. Далее следуют США ($217,8 млн), Чили ($78,5 млн) и Мексика ($41,3 млн).
Уточняется, что в феврале россияне закупали в Бразилии свинину — на 1,2 млн долларов (373,9 тонны). Поставки мяса птицы и субпродуктов составили 2,9 млн долларов. Импорт прочих мясных субпродуктов достиг 4,9 млн долларов (2,3 тыс. тонн).
По данным ФТС, в 2025 году товарооборот России с другими странами составил $697,3 млрд.