Цена Brent превысила 118 долларов и достигла максимума с 17 июня 2022 года

Цены на нефть Brent продолжают взлетать на фоне эскалации конфликта в ближневосточном регионе. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые с 17 июня 2022 года поднялась выше $118 за баррель.
По состоянию на 05:12 мск стоимость барреля Brent составляла $115,33, рост за торговую сессию — 23,21%
К 05:16 мск темпы роста Brent увеличились: цена достигла $117 и вышла на уровень $117,16, что на 26,4% выше прежних значений.
Пик роста цены на нефть зафиксирован на отметке $118,66. Напомним, что по данным на 01:15 по мск стоимость барреля Brent впервые с 5 июля 2022 года преодолела отметку в $111, поднявшись до $111,4.
В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прогнозировал, что нефть растет в цене, однако нет гарантии, что цена достигнет $100.
Президент США Дональд Трамп накануне назвал рост цен на нефть небольшой ценой за безопасность Америки и мира в целом.