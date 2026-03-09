Российским отелям рекомендовали не размещать туристов из КНР на четвертых этажах

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российским отелям рекомендуется не размещать туристов из Китая в номерах и на этажах, в обозначении которых присутствует цифра «четыре». Об этом говорится в приложении к предварительному национальному стандарту (ПНСТ) РФ «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов индустрии туризма для приема иностранных туристов», с текстом которого ознакомился ТАСС.