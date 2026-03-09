Российским отелям рекомендовали не размещать туристов из КНР на четвертых этажах

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российским отелям рекомендуется не размещать туристов из Китая в номерах и на этажах, в обозначении которых присутствует цифра «четыре». Об этом говорится в приложении к предварительному национальному стандарту (ПНСТ) РФ «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов индустрии туризма для приема иностранных туристов», с текстом которого ознакомился ТАСС.
«При размещении китайских гостей следует избегать размещения в номерах и на этажах, в идентификации которых присутствует цифра “четыре”, — говорится в документе. Считается, что эта цифра воспринимается в Китае как несчастливая из-за созвучия со словом “смерть”.
Согласно документу, рекомендуется обеспечить наличие в номерах, где будут проживать туристы из КНР, чайника, листового чая (включая зеленый, улун, пуэр) и травяных сборов предпочтительно китайского производства, макаронных изделий быстрого приготовления в стаканах, одноразовых палочек для еды. Кроме того, отелям рекомендуется включать в меню рис, лапшу, супы, паровые блюда, овощные гарниры, китайские закуски, предоставлять гостям палочки для еды и соевый соус, а также листовые и фиточаи предпочтительно китайского производства.
Значительная часть приложения к ПНСТ посвящена языковому аспекту. В частности, рекомендуется обеспечить наличие двуязычной информации (на английском и китайском языках) на всех ключевых информационных носителях, стоек информации с персоналом, владеющим китайским языком, или с программным обеспечением для автоматического перевода.
Во время пребывания в российском отеле китайский турист должен иметь возможность расплачиваться привычным для себя способом, подключаться к Wi-Fi с китайской SIM-карты, иметь доступ к китайским онлайн-платформам бронирования, отмечается в документе.
Предполагается, что предварительный нацстандарт вступит в силу в РФ 1 июня 2026 года, он носит рекомендательный характер.