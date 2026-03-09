В ГД предложили снять ограничения на доплаты к пенсии за иждивенцев

В 2026 году выплата к пенсии на одного иждивенца составляет — 3 194,89 рублей, на двух — 6 389,78 рублей, а на трех — 9 584,69 рублей. К числу иждивенцев, за которых можно получить доплату к пенсии, относятся близкие родственники пожилого человека — например, дети в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если учатся), несовершеннолетние внуки и правнуки при отсутствии у них родителей и так далее.