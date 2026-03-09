В ГД предложили снять ограничения на доплаты к пенсии за иждивенцев

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пенсионеры, имеющие родственников на иждивении, должны получить право на доплаты к пенсии за каждого из них без ограничений по количеству. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Сейчас доплата к пенсии дается не более чем за трех человек на иждивении. «Это несправедливо, эти ограничения в три иждивенца нужно убрать», — сказал Нилов.
Он отметил, что с 1 января 2026 года было убрано другое ограничение — по включению декретного отпуска в трудовой стаж. Ранее родителям, которые находились в декретном отпуске, засчитывали в стаж в общей сложности не более шести лет, что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми.
«Я считаю, что ограничение [по доплате к пенсии за иждивенцев], конечно, тоже стоило бы пересмотреть, и это бы гармонично сочеталось с теми изменениями, которые вступили в силу с 1 января 2026 года, касающиеся многодетных семей», — сказал он.
В 2026 году выплата к пенсии на одного иждивенца составляет — 3 194,89 рублей, на двух — 6 389,78 рублей, а на трех — 9 584,69 рублей. К числу иждивенцев, за которых можно получить доплату к пенсии, относятся близкие родственники пожилого человека — например, дети в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если учатся), несовершеннолетние внуки и правнуки при отсутствии у них родителей и так далее.