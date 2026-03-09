Цена нефти Brent превысила $119 за баррель впервые с июня 2022 года

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель впервые с 17 июня 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 05:30 мск, нефть торговалась на уровне $119,36 за баррель (плюс 28,77%).
К 05:35 мск цена нефти замедлила рост и находилась на уровне $117,8 (плюс 27,09%).
