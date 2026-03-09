Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена на нефть марки Brent превысила $118 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила отметку в $118 за баррель, в предыдущий раз подобный уровень цен фиксировался в июне 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 118 долларов за баррель, такой уровень цен в последний раз наблюдался в июне 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Ранее, в ночь на 9 марта, сообщалось, что цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов.

По данным на 05:24 мск, сейчас цена на сырьё немного снизилась и установилась на уровне 116,58 доллара за баррель. Этот показатель на четверть больше по сравнению со значением после предыдущего закрытия торгов.

Напомним, 7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что увеличение стоимости нефти на мировом рынке является «небольшой ценой» за безопасность США и всего остального мира. Он выразил мнение, что речь идёт о краткосрочном повышении. По словам главы Белого дома, цены на нефть снизятся, когда Соединённые Штаты завершат свою военную операцию против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше