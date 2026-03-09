Цена на нефть марки Brent превысила $118 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 118 долларов за баррель, такой уровень цен в последний раз наблюдался в июне 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
Ранее, в ночь на 9 марта, сообщалось, что цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов.
По данным на 05:24 мск, сейчас цена на сырьё немного снизилась и установилась на уровне 116,58 доллара за баррель. Этот показатель на четверть больше по сравнению со значением после предыдущего закрытия торгов.
Напомним, 7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что увеличение стоимости нефти на мировом рынке является «небольшой ценой» за безопасность США и всего остального мира. Он выразил мнение, что речь идёт о краткосрочном повышении. По словам главы Белого дома, цены на нефть снизятся, когда Соединённые Штаты завершат свою военную операцию против Ирана.